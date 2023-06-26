Курс валют в Україні на 26 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 26 червня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні знизився одразу на 41 копійок і коштує 39,77 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав на 10 копійок від рівня попереднього тижня і становить 8,98 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 36,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,40 - 37,35 грн

"Укрексімбанк" – 36,60 - 37,40 грн

"Райффайзен" – 36,57- 37,43 грн

ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 39, 85 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Райффайзен" – 39,80 - 41,05 грн

ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 - 9,16 грн

"Ощадбанк" – 8,55 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" – 8,90 - 9,35 грн

ПУМБ - 8,30 - 9,30 грн

Раніше економісти повідомили, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

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