Курс валют в Україні на 26 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 26 липня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за добу знизився на 18 копійок і коштує 40,4 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав менше, ніж на 1 копійку від рівня попереднього дня і становить 9,12 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 36,7 грн. Купують за 37,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,8 грн. Продають за 41,7 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 - 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,65 - 37,55 грн

"Укрексімбанк" - 36,80 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 - 41,80 грн

"Укрексімбанк" - 40,95 - 41,95 грн

"Райффайзен" – 40,30 - 41,60грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,40 - 9,40 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,45 грн

"Укрексімбанк" - 8,50 - 9,50 грн

ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

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