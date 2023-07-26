Курс валют в Україні на 26 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здешевшав.
Національний банк України на 26 липня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за добу знизився на 18 копійок і коштує 40,4 грн.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Офіційний курс польського злотого впав менше, ніж на 1 копійку від рівня попереднього дня і становить 9,12 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 36,7 грн. Купують за 37,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,8 грн. Продають за 41,7 грн.
Курс долара в банках:
"ПриватБанк" – 36,55 - 37,20 грн
"Ощадбанк" – 36,65 - 37,55 грн
"Укрексімбанк" - 36,80 - 37,60 грн
"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн
ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
"ПриватБанк" – 40,60 - 41,60 грн
"Ощадбанк" – 40,70 - 41,80 грн
"Укрексімбанк" - 40,95 - 41,95 грн
"Райффайзен" – 40,30 - 41,60грн
ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,40 - 9,40 грн
"Ощадбанк" – 9,00 - 9,45 грн
"Укрексімбанк" - 8,50 - 9,50 грн
ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн
Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.
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