Курс валют в Україні на 3 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 3 липня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здешевшав аж на 31 копійку і коштує 39,69 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився на 4 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,94 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,16 грн. Купують за 36,9 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,9 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,70 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,94 - 9,13 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн

"Укргазбанк" – 8,30 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Раніше економісти повідомили, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

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