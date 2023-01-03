Курс валют в Україні на 3 січня: скільки коштують долар та євро

Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 січня. Курс гривні до євро виріс на 3 копійки. Стосовно долара національна валюта залишилася без змін.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

1 євро - 39,00 (-3 коп.)

Курс долара в банках:

Приватбанк" - 40,0 грн - 40,5 грн

"Ощадбанк" - 40.15 грн - 40,9 грн

"Укрексімбанк" - 40,4 грн - 40,9 грн,

"Райффайзен" - 40,2 грн - 40,7 грн,

ПУМБ - 40,25 грн - 41,25 грн.

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 41,45 грн - 42,45 грн,

"Ощадбанк" - 41,7 грн - 42,75 грн,

"Укрексімбанк" - 42,3 грн - 42,9 грн,

"Райффайзен" - 42,0 грн - 42,7 грн,

ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн.

Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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