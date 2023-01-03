Курс валют в Україні на 3 січня: скільки коштують долар та євро

Інформація про новий курс валют доступна на сайті регулятора.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 січня. Курс гривні до євро виріс на 3 копійки. Стосовно долара національна валюта залишилася без змін.
Про це повідомляє НБУ.
Офіційний курс валют НБУ:
- 1 долар США - 36,56 (0 коп.)
- 1 євро - 39,00 (-3 коп.)
Курс долара в банках:
- Приватбанк" - 40,0 грн - 40,5 грн
- "Ощадбанк" - 40.15 грн - 40,9 грн
- "Укрексімбанк" - 40,4 грн - 40,9 грн,
- "Райффайзен" - 40,2 грн - 40,7 грн,
- ПУМБ - 40,25 грн - 41,25 грн.
Курс євро в банках:
- "Приватбанк" - 41,45 грн - 42,45 грн,
- "Ощадбанк" - 41,7 грн - 42,75 грн,
- "Укрексімбанк" - 42,3 грн - 42,9 грн,
- "Райффайзен" - 42,0 грн - 42,7 грн,
- ПУМБ - 42,25 грн - 43,25 грн.
Нагадаємо, за песимістичним прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.
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