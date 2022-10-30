Курс валют в Україні на 30 жовтня: скільки коштують долар і євро

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.
У неділю, 30 жовтня, долар в обмінних пунктах у середньому коштує 39,7 грн, а за євро просять 39,01 грн.
Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".
Курс НБУ:
- долар: купівля – 39,2; продаж – 39,8;
- євро: купівля – 38,4; продаж – 39,5.
Курс ПриватБанка:
- долар: купівля – 38,9; продаж – 39,4;
- євро: купівля – 38; продаж – 39.
Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в "Укргазбанку".
Пізніше Кирило Шевченко прокоментував оголошення його в розшук та запевнив, що не переховується від слідства.
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