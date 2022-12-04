Курс валют в Україні на 4 грудня: скільки коштують долар і євро

За долар в обмінниках просять в середньому 40,2 грн.

У неділю, 4 грудня долар в обмінних пунктах у середньому коштує 40,2 грн, а за євро просять 41,8 грн.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Курс НБУ:

Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,56 грн/дол.

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 39,4; продаж – 39,9;

євро: купівля – 40,3; продаж – 41,3.

Варто зазначити, що у грудні в Україні прогнозують дефіцит готівки. Таку думку висловила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. Втім, за її словами, яким буде курс долара наступного місяця, спрогнозувати важко.

У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

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