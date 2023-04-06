Курс валют в Україні на 6 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют четвер, 6 квітня. Курс долара не змінився. Євро здорожчало на 15 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,01 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,54 грн (+1 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 36,90 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,70 - 38,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 38,00 грн

"Укрексімбанк" – 37,00 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,80 - 37,40 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 39,45 - 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,00- 40,70 грн

"Райффайзен" – 40,20 - 41,10 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 - 8,80 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,45 - 8,90 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, у Меморандумі з МВФ йдеться про повернення до плавкого курсу гривні до долара. Міністр фінансів України Сергій Марченко наголошує, що наразі немає підстав для того, аби відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара.

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