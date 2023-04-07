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Курс валют в Україні на 7 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні на 7 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Фото: УНІАН

Курс долара не змінювався від 21 липня 2022-го.

Національний банк України встановив офіційний курс валют п'ятницю, 7 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало одразу на 10 коп. Злотий впав на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 39,91 грн (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий –  8,51  грн (-3 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 37,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

  • "Приватбанк" – 36,85 - 37,35 грн
  • "Ощадбанк" – 37,00 - 37,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,05 - 37,65 грн
  • "Райффайзен" – 37,10- 37,60 грн
  • ПУМБ - 37,00- 37,75 грн

Курс євро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,60 - 40,60 грн
  • "Ощадбанк" – 40,00 - 40,95 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,25- 40,95 грн
  • "Райффайзен" – 40,20 - 41,10 грн
  • ПУМБ - 40,00 - 41,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,50 - 8,68 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 8,80 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,45 - 8,85 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні працевлаштованим пенсіонерам перерахують пенсії без їхнього звернення. Сума нової виплати для кожного пенсіонера, який продовжує працювати на заслуженому відпочинку, розраховується індивідуально.

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Дата публікації
Перегляди
3946
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