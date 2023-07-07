Курс валют в Україні на 7 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 7 липня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався з 21 липня 2022 року. Євро за добу підвищився на 6 копійок і коштує 39,84 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого впав на 3 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,89 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,25 грн. Купують за 37 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40 грн. Продають за 40,9 грн



Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 39,85 - 40,85 грн

"Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 39,65 - 40,90 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,85 - 9,02 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,75 - 9,25 грн

Раніше економісти повідомили, що до вересня курс долара в Україні має бути стабільним. Водночас на ринку все ж буде присутня певна волатильність щодо ціни.

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