Курс валют в Україні на 7 січня: скільки коштують долар і євро

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

У суботу, 7 січня, середній курс долара в обмінних пунктах становить 40,75 грн, а за євро просять 43 грн.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Курс ПриватБанка:

долар: купівля – 40,0; продаж – 40,5;

євро: купівля – 41,3; продаж – 42,3.

Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 36,57 грн/долар. Курс євро встановлено на рівні 38,77 за євро.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що до держбюджету на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.

У НБУ заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ, а також наголосили, що його коливання протягом року будуть несуттєвими.

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