Курс валют в Україні на 7 січня: скільки коштують долар і євро

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.
У суботу, 7 січня, середній курс долара в обмінних пунктах становить 40,75 грн, а за євро просять 43 грн.
Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".
Курс ПриватБанка:
долар: купівля – 40,0; продаж – 40,5;
євро: купівля – 41,3; продаж – 42,3.
Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 36,57 грн/долар. Курс євро встановлено на рівні 38,77 за євро.
Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що до держбюджету на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.
У НБУ заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ, а також наголосили, що його коливання протягом року будуть несуттєвими.
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