Курс валют в Україні на вихідні, 1-2 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 1 липня, та неділю, 2 липня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зменшився на 1 коп. Злотий - зріс на 4 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара
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1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,00 грн (-1коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,96 грн (-10 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,16 грн., купують за 36,90 грн. За євро пропонують 40,90 грн., продають за 41,20 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,85 - 37,75 грн
- "Райффайзен" – 36,70 - 37,60 грн
- ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,35 грн
- "Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн
- ПУМБ – 40,50 - 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,00 - 9,17 грн
- "Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн
- "Укргазбанк" – 8,30 - 9,20 грн
- ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, основний фактор, який під час війни в Україні впливає на курс валют – це надходження міжнародної фінансової допомоги, вона його стабілізує. Зараз допомога надходить ритмічно і у великих обсягах.
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