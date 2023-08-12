Курс валют в Україні на вихідні, 12-13 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 12 серпня, і неділю, 13 серпня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. Євро за добу виріс одразу на 17 коп. Злотий додав у ціні ще 5 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,28 грн (+15 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,03 грн (+5 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,40 грн

"Ощадбанк" – 36,90 - 37,85 грн

"Укрексімбанк" - 37,10 - 37,90 грн

"Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн

ПУМБ – 39,80 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 - 41,45 грн

"Ощадбанк" – 40,85 - 41,85 грн

"Укрексімбанк" - 40,15 - 42,15 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 41,70 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 - 9,23 грн

"Ощадбанк" – 8,70 - 9,40 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн

Як повідомлялося, Bloomberg пише, що рубль впав до 100 одиниць за долар та опинився серед найгірших валют.

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