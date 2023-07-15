Курс валют в Україні на вихідні, 15-16 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 15 липня, та неділю, 16 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро зріс аж на 57 коп. Злотий додав 16 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,85 грн (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,21 грн (+16 коп.).
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн
- "Укрексімбанк" - 36,80 - 37,60 грн
- "Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн
- ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "Ощадбанк" – 40,90 - 41,90 грн
- "Укрексімбанк" - 41,10 - 42,10 грн
- "Райффайзен" – 41,00 - 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,05 - 9,26 грн
- "Ощадбанк" – 8,60 - 9,45 грн
- "Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн
- ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн
Як повідомлялося, в Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн від 20 липня 2023 року. Вони будуть зразка 2019 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
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