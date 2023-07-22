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Курс валют в Україні на вихідні, 22-23 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

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Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют в Україні на вихідні, 22-23 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні - 22-23 липня. / Фото: Associated Press

У вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 22 липня, та неділю, 23 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро знизився на 3 коп. Злотий впав на 1 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,98 грн (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,20 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,55 - 37,15 грн
  • "Ощадбанк" – 36,60 - 37,50 грн
  • "Укрексімбанк" - 36,70 - 37,50 грн
  • "Райффайзен" – 36,70 - 37,50 грн
  • ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,55 - 41,55 грн
  • "Ощадбанк" – 41,00 - 42,05 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,90 - 41,90 грн
  • "Райффайзен" – 41,00 - 42,20 грн
  • ПУМБ – 41,00 - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,21 - 9,37 грн
  • "Ощадбанк" – 8,45 - 9,45 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,00 - 9,50 грн
  • "Райффайзен" – 8,40 - 9,40 грн
  • ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн

Нагадаємо, українцям повертають гроші за газ, якщо у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього.

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Дата публікації
Перегляди
104
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