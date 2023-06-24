Курс валют в Україні на вихідні, 24-25 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 червня, та неділю, 25 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс аж на 24 коп. Злотий підвищився на 8 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,18 (+24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,08 грн (+8 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 36,70 грн. За євро пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,35 - 37,25 грн

"Укрексімбанк" – 36,60 - 37,40 грн

"Райффайзен" – 36,70- 37,45 грн

ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Ощадбанк" – 4000 - 41,00 грн

"Укрексімбанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Райффайзен" – 40,00 - 41,05 грн

ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,01 - 9,18 грн

"Ощадбанк" – 8,55 - 9,25 грн

"Укрексімбанк" – 8,90 - 9,35 грн

ПУМБ - 8,30 - 9,30 грн

Нагадаємо, українцям обіцяють "універсальну допомогу". Соціальна допомога в Україні повинна надаватися системно, не розпорошуючись на “безліч різних дрібних допомог”.

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