Курс валют в Україні на вихідні, 24-25 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

У вихідні використовують курси попереднього робочого дня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 24 червня, та неділю, 25 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс аж на 24 коп. Злотий підвищився на 8 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,18 (+24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,08 грн (+8 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,50 грн. Купують за 36,70 грн. За євро пропонують 40,20 грн. Продають за 41,20 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,35 - 37,25 грн
- "Укрексімбанк" – 36,60 - 37,40 грн
- "Райффайзен" – 36,70- 37,45 грн
- ПУМБ - 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн
- "Ощадбанк" – 4000 - 41,00 грн
- "Укрексімбанк" – 40,60 - 41,60 грн
- "Райффайзен" – 40,00 - 41,05 грн
- ПУМБ - 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,01 - 9,18 грн
- "Ощадбанк" – 8,55 - 9,25 грн
- "Укрексімбанк" – 8,90 - 9,35 грн
- ПУМБ - 8,30 - 9,30 грн
Нагадаємо, українцям обіцяють "універсальну допомогу". Соціальна допомога в Україні повинна надаватися системно, не розпорошуючись на “безліч різних дрібних допомог”.