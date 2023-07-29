Курс валют в Україні на вихідні, 29-30 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

На вихідні курси євро та злотого рвонули угору.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 29 липня, і неділю, 30 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро підвищився аж на 27 коп. Злотий виріс на 5 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,72 грн (+27 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,19 грн (+5 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,55 грн
- "Ощадбанк" – 36,95 - 37,95 грн
- "Укрексімбанк" - 37,15 - 37,95 грн
- "Райффайзен" – 37,00 - 37,90 грн
- ПУМБ – 37,25 - 38,00 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 - 42,20 грн
- "Укрексімбанк" - 41,30 - 42,30 грн
- "Райффайзен" – 41,40 - 42,40 грн
- ПУМБ – 41,25 - 42,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,10 - 9,33 грн
- "Ощадбанк" – 9,40 - 9,40 грн
- "Укрексімбанк" - 9,05 - 9,50 грн
- ПУМБ – 9,00 - 9,50 грн
Нагадаємо, одноразову доплату отримують у серпні деякі категорії українців. Так, ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань до Дня Незалежності України передбачено одноразові доплати. Раніше ці виплати виплачувались у травні, до Дня Перемоги. Цього року Кабмін ухвалив рішення про перенесення виплат на серпень до Дня Незалежності.