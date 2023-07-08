Курс валют в Україні на вихідні, 8-9 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 8 липня, та неділю, 9 липня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс на 6 коп. Злотий - зріс на 3 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Нагадаємо: у вихідні та святкові дні розрахунків можна використовувати курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,84 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,89 грн (+3 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 - 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 - 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,60 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 38,85 - 40,85 грн

"Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,89 - 9,05 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, курс валют після війни в Україні залежатиме від кількох факторів: формату завершення війни та відновлення.

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