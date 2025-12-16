Курс євро б'є рекорди: чи перетне він позначку у 50 гривень до Нового року

Курс євро. / © УНІАН

В Україні офіційний курс євро сягнув рекордно високого значення - 49,65 грн. Наразі європейська валюта дорожчає щодо долара на міжнародному ринку.

Про це повідомив банкір Юрій Крохмаль у коментарі “РБК.Україна”.

"Зростання (курсу - Ред.) відбувається за рахунок того, що євро продовжує дорожчати щодо долара на міжнародному ринку", - пояснив він.

За його словами, така динаміка євро є наслідком очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США наступного року. Ця перспектива, каже банкір, продовжує тиснути на долар, послаблюючи його позиції щодо основних світових валют.

Офіційний курс Європейського центрального банку за період від 1 січня до 16 грудня цього року зріс на 15% - до 1,18 дол.

У другій половині грудня офіційний курс гривні до євро перебуватиме в межах 48,50-50,50 грн. Курс долара, прогнозує Юрій Крохмаль, буде в діапазоні 41,80-42,80 грн.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, 8-12 грудня курс євро в Україні встановив новий рекорд. Станом на 12 грудня його офіційний курс до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51. Тоді як у понеділок, 8 грудня, він становив 48,99 грн.

Напередодні, 15 грудня, низка банків почала продавати валюту за новою ціною - по 50 грн. До переліку банків, які вже встановили відповідні курси євро, входять «ПУМБ», «Абанк», «Кристалбанк», «Метабанк», «ТАСкомбанк», «БТА Банк» та «Український банк реконструкції та розвитку».