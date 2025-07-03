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ТСН у соціальних мережах

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Євро наблизився до 50 гривень: чого очікувати від курсу до кінця року

Курс євро різко зріс на початку липня і ледь не перетнув межу у 50 гривень. У НБУ запевняють: панікувати зарано.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Курс євро та долара в Україні

Курс євро та долара в Україні / © ТСН

Гривня послаблюється щодо євро — на початку липня курс майже досяг 50 гривень. У НБУ зазначили, що для суттєвої девальвації фундаментальних причин немає.

Про це повідомило видання hromadske.

Експерти наголошують, що нинішній курс євро може ще зрости. За словами директора аналітичного департаменту Eavex Capital Дмитра Чуріна, курс євро до долара може сягнути 1,20, що означає зростання ще на 3,5%.

Керівниця аналітичного департаменту центру «Фінансовий пульс» Діляра Мустафаєва прогнозує, що НБУ й надалі дотримуватиметься режиму контрольованих коливань, тому курс долара залишатиметься в межах до 45 гривень, а євро — до 50.

«До кінця року курс гривні до долара можна очікувати в діапазоні 41,5–43,50, курс гривні до євро — від 46,5 до 51,5 залежно від того, як розвиватимуться події у світі і що ще може статися навколо США та їхньої політики», — заявив керівник служби продажів казначейських продуктів банку «Авангард» Юрій Крохмаль.

Зазначимо, що в четвер, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс валют: долар залишився без змін — 41,81 грн, водночас євро знизився на 27 копійок і коштує 49,13 грн.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що єдиний механізм впливу НБУ на стримання здорожчання євро — це здешевлення долара. Саме таку тактику регулятор застосовував протягом минулого тижня.

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