Курс євро повзе догори: чи зростуть ціни на продукти та послуги

Євро стрімко здорожчав / © pixabay.com

У січні 2026 року курс євро досяг рекордного рівня, перевищивши психологічну межу. Висхідний тренд триватиме найближчим часом.

Про це повідомив доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

«Що буде далі, залежить від багатьох чинників, наприклад, відносин між ЄС та Сполученими Штатами Америки. Проте наразі немає жодних перспектив вважати, що євро стрімко здешевшає», — уточнив Плотніков.

За його словами, курс може похитнутися в разі глобальних непорозумінь. Поки загострення відсутні, прогноз офіційного курсу залишається в діапазоні 49,90-50,20 грн/євро.

Чи можуть здорожчати товари

Україна імпортує багато товарів з Європи, тому ціни на споживному ринку залежать від курсу євро. Очевидно, чим дорожча валюта, тим більшими стають витрати людей. Економіст запевнив, що найближчим часом значних цінових змін не буде, бо продукцію завозили у грудні вже по курсу 43 грн/євро.

Вважається, що вплив курсу євро на ціни проявлятиметься поступово, із затримкою десь у кілька місяців.

Раніше банківр повідомив, що в Україні протягом наступного тижня, 12-18 січня, попит на валюту може дещо знизитися. Це дає підстави прогнозувати зміцнення гривні.