8 січня
-
Гроші
- Гроші
- Кількість переглядів
- 265
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс євро б'є рекорди: скільки коштує валюта в обмінниках 8 січня
Який курс євро в обмінниках в четвер, 8 січня.
Станом на 8 січня курс євро в українських обмінниках перевищує офіційний показник Національного банку України.
За актуальними даними, середній курс купівлі євро в обмінних пунктах становить 50,50 грн, а середній курс продажу — 50,70 грн за євро.
Водночас, за інформацією НБУ, офіційний курс євро на 8 січня встановлено на рівні 49,92 грн за євро, що нижче за готівкові курси в обмінниках.
Курси в обмінних пунктах можуть відрізнятися залежно від регіону та попиту на готівкову валюту.