Курс євро б'є рекорди: скільки коштує валюта в обмінниках 8 січня

Який курс євро в обмінниках в четвер, 8 січня.

Курс євро

Курс євро / © Associated Press

Станом на 8 січня курс євро в українських обмінниках перевищує офіційний показник Національного банку України.

За актуальними даними, середній курс купівлі євро в обмінних пунктах становить 50,50 грн, а середній курс продажу — 50,70 грн за євро.

Водночас, за інформацією НБУ, офіційний курс євро на 8 січня встановлено на рівні 49,92 грн за євро, що нижче за готівкові курси в обмінниках.

Курси в обмінних пунктах можуть відрізнятися залежно від регіону та попиту на готівкову валюту.

