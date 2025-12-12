Курс євро в Україні встановив новий рекорд: банкір пояснив чому

Курс євро в Україні значно зріс. / © Державна фіскальна служба України

Реклама

Протягом тижня на валютному ринку Україні відбувалося зростання євро. Станом на 12 грудня його офіційний курс до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51. Тоді як у понеділок, 8 рудня, це було 48,99 грн.

Чому курс євро рекордно зріс, пояснив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».

З його слів, головна причина різкого зростання курсу євро пов’язана саме зі світовою кон’юнктурою. Офіційний курс Європейського центрального банку від 1 січня до 12 грудня 2025-го зріс від 1,03 до 1,17 доларів до євро.

Реклама

«Станом на 11 грудня середнє співвідношення євро до долара склало 1 до 1,17. Для прикладу: 20 листопада середнє співвідношення було на рівні 1 до 1,15, а станом на 1 грудня — 1 до 1,16», — пояснив банкір.

Додатковий вплив, пояснив банкір, також має підвищений попит на євровалюту від українського бізнесу та імпортерів, які активно проводять розрахунки саме в євро.

Лєсовий прогнозує, що що ситуацію з попитом на євро на міжбанківському ринку може вирівнятися в майбутньому, коли НБУ матиме достатню можливість здійснювати інтервенції на міжбанку саме в євро, адже поволі основним фінансовим «донором» України стає Євросоюз.

Нагадаємо, фінансові експерти повідомляли про те, чому віддати перевагу - долару, який дешевшає, чи євро, що дорожчає. Зазначається, що головною економічною подією минулого тижня стало ухвалення Верховною Радою закону про державний бюджет на 2026 рік, а тому курс валют відреагував на це.

Реклама