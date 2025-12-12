- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс євро в Україні встановив новий рекорд: банкір пояснив чому
Курс євро значно послабив гривню протягом останніх кількох днів.
Протягом тижня на валютному ринку Україні відбувалося зростання євро. Станом на 12 грудня його офіційний курс до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51. Тоді як у понеділок, 8 рудня, це було 48,99 грн.
Чому курс євро рекордно зріс, пояснив банкір Тарас Лєсовий у коментарі «РБК.Україна».
З його слів, головна причина різкого зростання курсу євро пов’язана саме зі світовою кон’юнктурою. Офіційний курс Європейського центрального банку від 1 січня до 12 грудня 2025-го зріс від 1,03 до 1,17 доларів до євро.
«Станом на 11 грудня середнє співвідношення євро до долара склало 1 до 1,17. Для прикладу: 20 листопада середнє співвідношення було на рівні 1 до 1,15, а станом на 1 грудня — 1 до 1,16», — пояснив банкір.
Додатковий вплив, пояснив банкір, також має підвищений попит на євровалюту від українського бізнесу та імпортерів, які активно проводять розрахунки саме в євро.
Лєсовий прогнозує, що що ситуацію з попитом на євро на міжбанківському ринку може вирівнятися в майбутньому, коли НБУ матиме достатню можливість здійснювати інтервенції на міжбанку саме в євро, адже поволі основним фінансовим «донором» України стає Євросоюз.
Нагадаємо, фінансові експерти повідомляли про те, чому віддати перевагу - долару, який дешевшає, чи євро, що дорожчає. Зазначається, що головною економічною подією минулого тижня стало ухвалення Верховною Радою закону про державний бюджет на 2026 рік, а тому курс валют відреагував на це.