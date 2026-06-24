"Курс змінюватиметься щодня": українські банки та обмінники готують зміни

Курс долара до 28 червня / © Associated Press

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В українських банках та обмінних пунктах до 28 червня очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозами фінансистів, вартість американської валюти коливатиметься в межах 44,3–45,2 грн.

Про це OBOZ.UA розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Що буде з курсом долара до кінця червня

Динаміка ринку вказує на ймовірне розширення спреду до кінця тижня. Для порівняння, увечері 23 червня в касах банків долар купували в середньому по 44,66 грн, а продавали по 45,16 грн.

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Це свідчить про те, що найближчими днями валюта може трохи здешевшати в купівлі, але водночас зрости в ціні під час продажу.

Аналогічна тенденція спостерігатиметься і в небанківських обмінниках. Курс там перебуватиме в тих же межах, що й у банках — 44,3–45,2 грн.

Напередодні ввечері долар купували в обмінниках по 44,52 грн, а продавали — по 45,05 грн.

Експерти наголошують, що загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

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до 0,5–0,6 грн — у банках;

до 0,6–1 грн — в обмінниках.

Різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2–0,3 грн, а в обмінних пунктах — 0,3–0,5 грн. А різниця курсів продажу складе 0,1–0,2 грн у банках та 0,3–0,5 грн в обмінниках.

За словами Тараса Лєсового, в останній тиждень червня для валютного ринку буде характерний режим підвищеної мінливості — в окремі дні амплітуда коливань курсу може сягати 0,3 грн. Проте підстав для паніки немає.

«Нацбанк зберігає можливість згладжувати надмірний попит завдяки валютним інтервенціям, а режим „керованої гнучкості“, як і з початку його впровадження, виконуватиме стабілізаційну функцію», — зазначив Лєсовий.

Банкір додав, що поточна ситуація не дає підстав говорити про сильну девальвацію гривні. Облікова ставка на рівні 15% свідчить про те, що Нацбанк і далі орієнтуватиметься на стримування інфляції та курсу.

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Крім того, поточні показники повністю вкладаються в рамки офіційних бюджетних орієнтирів. Середньозважений курс на 2026 рік встановлено на рівні 45,7 грн/долар, тому стабілізація ринку на позначці близько 45 грн не є несподіванкою або сенсацією.

«Наприкінці червня курс може змінюватися щодня, але в межах нового контрольованого діапазону», — додав Тарас Лєсовий.

Курс долара в Україні: останні новини

Нагадаємо, за словами головного експерта з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслана Чорного, нинішню стабільність валютного ринку України забезпечують Нацбанк і допомога міжнародних партнерів.

Фахівець вважає дивним, що під час війни в країні тримається доволі хороший курс долара, адже стабільність гривні наразі значною мірою залежить від ситуації на фронті та обсягів зовнішнього фінансування.

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Проте за несприятливого сценарію курс долара може суттєво зрости та навіть перевищити відмітку у 50 гривень. Зокрема, у разі відновлення російського наступу або проблем із міжнародною допомогою курс може піднятися до 47–48 гривень за долар.

Якщо ж виникнуть серйозні геополітичні чи економічні ускладнення — наприклад, непередбачувані дії Дональда Трампа або припинення траншів від Європи — американська валюта ризикує злетіти понад 50 грн.

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