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Курсантам підвищили виплати: скільки тепер становить грошове забезпечення
Курсанти вищих військових навчальних закладів та інших закладів військової освіти почали отримувати підвищене грошове забезпечення.
Від травня 2025 року курсанти вищих військових закладів України почали отримувати підвищене грошове забезпечення.
Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України № 455, ініційованої Міністерством оборони України.
Кому з курсантів підвищили виплати
Постанова застосовується від 1 березня 2025 року та стосується слухачів:
вищих військових навчальних закладів;
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
закладів фахової передвищої військової освіти.
Скільки курсанти отримували раніше
Раніше курсантам українських вишів виплачували від 2 880 грн до 3 145 грн на місяць. Тепер мінімальний розмір грошового забезпечення складає близько 8 000 грн, максимальний — для курсантів випускних курсів, які мають відмінні оцінки за сесію або проходять стажування, — 20 100 грн.
Тим часом українські студенти у вищих навчальних закладах Польщі можуть отримувати різні види стипендій. В країні вже зареєстровано майже 35 тис. студентів з українським громадянством.
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