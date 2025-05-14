Курсантам підвищили виплати: скільки тепер становить грошове забезпечення

Міністерство оборони посилює соціальний захист курсантів ВВНЗ / © УНІАН

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Від травня 2025 року курсанти вищих військових закладів України почали отримувати підвищене грошове забезпечення.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України № 455, ініційованої Міністерством оборони України.

Кому з курсантів підвищили виплати

Постанова застосовується від 1 березня 2025 року та стосується слухачів:

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вищих військових навчальних закладів;

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

закладів фахової передвищої військової освіти.

Скільки курсанти отримували раніше

Раніше курсантам українських вишів виплачували від 2 880 грн до 3 145 грн на місяць. Тепер мінімальний розмір грошового забезпечення складає близько 8 000 грн, максимальний — для курсантів випускних курсів, які мають відмінні оцінки за сесію або проходять стажування, — 20 100 грн.

Тим часом українські студенти у вищих навчальних закладах Польщі можуть отримувати різні види стипендій. В країні вже зареєстровано майже 35 тис. студентів з українським громадянством.

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