"Курсова млявість" чи значні перепади: якою буде вартість долара у липні

Очікуваний прогноз "курсової млявості" у липні може свідчити про певну стабілізацію економічної ситуації в Україні після періоду підвищеної волатильності.

У липні 2024 року на валютному ринку України очікується продовження періоду "курсової млявості", незважаючи на часті зміни курсу долара.

Такий прогноз надав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в коментарі для 24 Каналу.

Він спрогнозував, що на початку липня курс буде в таких валютних коридорах: міжбанк: 40 – 41 гривня за долар, а готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар.

Тобто, експерт пояснює, що з огляду на основні коливання курсів валют, від другої половини червня вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

"За всіма ознаками початок липня буде досить прогнозованим і курсові зміни, хоч і будуть частими, але навряд чи когось здивують: основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх", - сказав Тарас Лєсовий.

Тобто після "бурхливих" квітня та травня, коли гривня втратила майже 4% своєї вартості через девальвацію, настав період літнього спокою, зауважує Лєсовий.

Нагадаємо, долар та євро в Україні різко здорожчали. Нацбанк підняв офіційний курс валют. Тож тепер долар коштує 40 гривень 74 копійки. Гривня послабилася у своїх позиціях на 29 копійок порівняно з попереднім показником. Подешевшала українська валюта і щодо євро – на 42 копійки.

Долар та євро в Україні різко подорожчали!

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