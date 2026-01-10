Курси валют б’ють рекорди: чи варто бігти до обмінників і що буде далі

Курс у січні залишиться стабільним / © pixabay.com

Реклама

На початку січня 2026 року курси долара та євро різко злетіли, вчергове побивши історичні максимуми. Однак найближчим часом ситуація на ринку може стабілізуватися.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до яких курсів долара та євро готуватися в період 12-18 січня.

Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 43 гривні. Однак Плотніков впевнений, що нічого кардинального не відбувається, враховуючи середньорічний прогноз на рівні 45,70 грн/дол, закладений у державному бюджеті.

Реклама

«Міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. Зараз курс на шляху до 45 грн/дол. Ми не маємо достатньо зовнішньої фінансової допомоги, аби на 100% закрити дефіцит бюджету. Тому НБУ пришвидшив девальвацію, щоб покращити ситуацію за рахунок західної підтримки», — зазначив економіст.

За відсутності якихось надзвичайних подій регулятор буде втримувати гривню в діапазоні 43-43,50 грн/дол приблизно до літа, після чого знову розпочнеться рух до 45,70 грн/дол.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро перевищив психологічну межу 9 січня, зафіксувавшись на рівні 50,17 грн. Рух показників залежить не від рішень Національного банку, а від співвідношення у головній валютній. Олексій Плотніков вважає, що немає перспектив чекати стрімкого здешевлення найближчим часом.

Плотніков також не радить поспішати до обмінних пунктів для купівлі іноземної валюти, особливо якщо немає вільних коштів, адже зовсім скоро різкий висхідний темп сповільниться.

Реклама

Раніше банківр повідомив, що в Україні протягом наступного тижня, 12-18 січня, попит на валюту може дещо знизитися. Це дає підстави прогнозувати зміцнення гривні.