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Курс валют в Україні на 9 жовтня: скільки коштують долар і євро

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Курс валют в Україні на 9 жовтня: скільки коштують долар і євро

Фото: Associated Press

Середній курс купівлі готівкового долара не змінився.

Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.

Національний банк України (НБУ):

  • долар – 36,56
  • євро – 36,07
  • польський злотий – 7,4

Курс валют в обмінниках:

Сьогодні долари в обмінниках купують у середньому за 40,85 грн, а продають за 41,05 грн.

Євро в обмінниках купують за 39,10 грн, а продають за 39,45 грн. 

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що до держбюджету на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.

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