Курс валют в Україні на 9 жовтня: скільки коштують долар і євро

Середній курс купівлі готівкового долара не змінився.
Курс валют не зазнав суттєвих змін порівняно з попереднім днем.
Національний банк України (НБУ):
- долар – 36,56
- євро – 36,07
- польський злотий – 7,4
Курс валют в обмінниках:
Сьогодні долари в обмінниках купують у середньому за 40,85 грн, а продають за 41,05 грн.
Євро в обмінниках купують за 39,10 грн, а продають за 39,45 грн.
Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що до держбюджету на 2023 рік уряд України заклав технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 грн за дол.
Читайте також: