Квартальна звітність для ФОП знову стане обов’язковою

ФОП / © ТСН.ua

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Українські фізичні особи-підприємці від 2026 року знову матимуть можливість подавати звітність раз на квартал замість щомісячного формату, який діяв 2025 року

Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко в ефірі телеканалу Еспресо.

Щомісячна звітність, запроваджена минулого року, не призвела до зростання податкових надходжень, але значно ускладнила роботу підприємців через додаткову бюрократію та обов’язкові регулярні звіти. За словами нардепки, основною метою цього нововведення було оперативне відстеження кадрів на підприємствах, зокрема для потреб бронювання, але ФОПи не підпадають під такі вимоги.

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«Ми довго працювали над тим, щоб повернути квартальний формат звітності для ФОП, бо це істотно полегшить їм життя та зменшить навантаження з паперової роботи», — пояснила Васильченко. Вона додала, що скасування щомісячної звітності стало результатом наполегливих переговорів у парламенті та з урядовцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку 2025 року через майже річне зупинення держреєстру після кібератаки понад 108 тисяч ФОП припинили діяльність — це на 50% більше, ніж наприкінці 2024 року.