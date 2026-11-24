Комунальні платежі

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Українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, не зобов'язані оплачувати комунальні послуги, нараховані за період окупації. Водночас борги, що виникли до захоплення населеного пункту, залишаються чинними.

Про це повідомили в ДСНС України, пояснивши правила оплати житлово-комунальних послуг під час воєнного стану.

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Чи нараховують комунальні платежі на окупованих територіях

Відповідно до постанови Кабінету міністрів №206 від 5 березня 2022 року, до припинення або скасування воєнного стану заборонено нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за період тимчасової окупації території — від її початку до завершення.

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Крім того, на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій забороняється:

Нараховувати та стягувати штрафи, пеню й інфляційні нарахування за несвоєчасну або неповну оплату комунальних послуг.

Припиняти надання комунальних послуг через заборгованість.

Окремі правила діють для українців, які були змушені залишити свої домівки.

Заборонено стягувати борги, що виникли після 24 лютого 2022 року за період бойових дій, якщо споживач виїхав із місця проживання та надав постачальнику послуг документальне підтвердження. Таким документом, зокрема, може бути довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Чи потрібно платити старі борги за комуналку

Водночас заборона на нарахування платежів під час окупації не означає автоматичного скасування всіх попередніх боргів.

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Якщо заборгованість виникла до початку тимчасової окупації, її необхідно погасити. Адже комунальні послуги на той момент були надані, тому обов'язок їх оплатити залишається за споживачем.

У ДСНС також наголосили, що чинне законодавство не передбачає загального списання боргів за вже спожиті житлово-комунальні послуги.

Що робити, якщо борг нарахували під час окупації

Якщо переселенець отримав платіжку із заборгованістю, яка виникла за період окупації, насамперед необхідно звернутися до постачальника комунальних послуг із вимогою перевірити нарахування.

За потреби можна скористатися допомогою юристів системи безоплатної правничої допомоги. Фахівці допоможуть з'ясувати, чи законно нарахували борг, та підготувати звернення до комунального підприємства.

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Чому платіжки за світло не зменшуються навіть під час відключень

Нагадаємо, українці можуть отримувати високі рахунки за електроенергію навіть попри багатогодинні відключення світла. У компанії Yasno пояснили, що одна з причин — невчасно передані показання лічильника. У такому разі плату можуть нараховувати за середніми показниками споживання, а не за фактично використану електроенергію.

Інша причина — зростання навантаження після повернення світла. Українці одночасно вмикають бойлери, пральні машини та інші потужні прилади, фактично компенсуючи споживання за години відключень. Додаткову електроенергію також використовують інвертори та акумуляторні системи.

Щоб уникнути зайвих нарахувань, у Yasno радять своєчасно передавати показання лічильника — з 29 листопада до 3 грудня, а також не вмикати всі потужні електроприлади одразу після відновлення електропостачання.

Перерахунок комунальних платежів в Україні: хто може платити менше

Нагадаємо, українці мають право вимагати перерахунку комунальних платежів, якщо через блекаути чи аварії не отримували опалення, гарячу або холодну воду чи послуги водовідведення. Це стосується і випадків, коли якість послуг не відповідала встановленим вимогам. Для перерахунку необхідно фіксувати перебої, складати акти-претензії та звертатися до постачальників.

Водночас власників зруйнованого житла звільнили від щомісячного передавання показань газових лічильників і плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Ці правила діятимуть, доки користуватися газом в оселях не стане безпечно.

Крім того, українці зі статусом «дитина війни» можуть отримати 25% знижки на комунальні послуги. Пільгу призначають на рік за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує встановленого законом порогу. Для її оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Знижка не поширюється на послугу з управління багатоквартирним будинком та інших членів сім'ї пільговика.

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