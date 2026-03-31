Квітневий перерахунок пенсій: кому потрібно подати заяву для підвищення виплат

В Україні у квітні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Декому з українців потрібно подати заяву для його проведення.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Виплати переглянуть для двох категорій пенсіонерів:

тим, хто станом на 1 березня 2026 року набув 24 місяці страхового стажу після попереднього призначення або перерахунку пенсії;

тим, хто працює після призначення пенсії, але набрав менше ніж 24 місяці стажу, за умови, що з дати останнього перерахунку вже минуло два роки.

Як здійснюється перерахунок

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок здійснюється за умови наявності страхового стажу.

Він проводиться автоматично, якщо станом на 1 березня 2026-го особа продовжує працювати та набула щонайменше 24 місяці страхового стажу або якщо цей стаж є меншим, але від моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Якщо ж станом на зазначену дату набуто не менше 24 місяців стажу, розмір пенсії переглядається з урахуванням цього стажу, при цьому для обчислення можуть використовуватися як попередні показники заробітної плати, так і більш актуальні дані після останнього перерахунку.

Водночас, якщо необхідний стаж у 24 місяці буде набрано вже після 1 березня, пенсіонер може не чекати наступного автоматичного перерахунку, а подати заяву одразу після набуття відповідного права. У разі звернення до 15 числа місяця перерахована пенсія буде виплачена вже від наступного місяця.

У квітні частина громадян отримає одноразову доплату у розмірі 1 500 грн. Право на виплату мають громадяни, яким станом на 1 квітня цього року призначено пенсію або державні соціальні виплати, якщо їхній розмір не перевищує 25 950 грн.

Зауважимо, пенсії від 1 квітня зростуть не у всіх. Механізм перерахунку залежить від тривалості набутого стажу.

Зауважимо, у призначенні пенсії за вислугу років можуть відмовити, якщо людина не досягла встановленого для відповідної професії віку або не має необхідного спеціального стажу. Втім, існує перелік професій, які дають право на завершення кар’єри до настання пенсійного віку.