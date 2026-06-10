ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Квіти за 100, а вино — за 130 грн: українка розповіла про доступні товари в Німеччині

Українка була шокована, коли побачила ціни на деякі товари у Німеччині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Ціни, супермаркет

Ціни, супермаркет / © Credits

Попри те, що Німеччина залишається значно дорожчою країною за Україну, частина товарів і продуктів там коштує суттєво дешевше. Зокрема, мова про деякі алкогольні напої, фрукти й квіти.

Про це розповіла українка Людмила Русіна, яка проживає в Німеччині вже чотири роки.

За її словами, після переїзду вона була здивована тим, що речі, які в Україні вважаються розкішшю, у Німеччині є цілком доступними.

«Коли ми приїхали до Німеччини у 2022 році, на нас у квартирі чекали два чималі букети тюльпанів і троянд, і це нас шокувало. Але згодом ми побачили ціни в супермаркеті на них, і був ще один шок», — поділилася дівчина.

Також жінка зазначає, що відносно недорогими є екзотичні фрукти. Велику папаю можна придбати приблизно за 300 гривень, авокадо — близько 50 гривень за дві штуки, а полуниця та кавуни доступні протягом усього року за помірними цінами.

Окремо вона звертає увагу на вартість молочних продуктів: різні види сирів, зокрема крем-сир типу Philadelphia або камамбер, часто коштують значно дешевше, ніж в Україні. Дешевшими також є йогурти та рослинне молоко, іноді майже вдвічі.

Крім того, за її словами, доступнішими в Німеччині є й деякі алкогольні напої — зокрема якісні вина та шампанське, ціни на які стартують приблизно від 130 гривень.

Раніше українка, яка мешкає в Німеччині, показала реальні ціни на продукти в місцевих супермаркетах і порівняла їх із українськими витратами. За її словами, частина базових товарів у Німеччині може коштувати дешевше або майже стільки ж, як в Україні, зокрема сезонні овочі, деякі фрукти та окремі молочні продукти. Водночас інші категорії, як-от м’ясо, яйця та частина імпортних товарів, залишаються значно дорожчими. Авторка зазначає, що ключова різниця полягає не лише в цінах, а й у рівні доходів та купівельній спроможності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie