Квіти за 100, а вино — за 130 грн: українка розповіла про доступні товари в Німеччині

Ціни, супермаркет / © Credits

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Попри те, що Німеччина залишається значно дорожчою країною за Україну, частина товарів і продуктів там коштує суттєво дешевше. Зокрема, мова про деякі алкогольні напої, фрукти й квіти.

Про це розповіла українка Людмила Русіна, яка проживає в Німеччині вже чотири роки.

За її словами, після переїзду вона була здивована тим, що речі, які в Україні вважаються розкішшю, у Німеччині є цілком доступними.

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«Коли ми приїхали до Німеччини у 2022 році, на нас у квартирі чекали два чималі букети тюльпанів і троянд, і це нас шокувало. Але згодом ми побачили ціни в супермаркеті на них, і був ще один шок», — поділилася дівчина.

Також жінка зазначає, що відносно недорогими є екзотичні фрукти. Велику папаю можна придбати приблизно за 300 гривень, авокадо — близько 50 гривень за дві штуки, а полуниця та кавуни доступні протягом усього року за помірними цінами.

Окремо вона звертає увагу на вартість молочних продуктів: різні види сирів, зокрема крем-сир типу Philadelphia або камамбер, часто коштують значно дешевше, ніж в Україні. Дешевшими також є йогурти та рослинне молоко, іноді майже вдвічі.

Крім того, за її словами, доступнішими в Німеччині є й деякі алкогольні напої — зокрема якісні вина та шампанське, ціни на які стартують приблизно від 130 гривень.

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Раніше українка, яка мешкає в Німеччині, показала реальні ціни на продукти в місцевих супермаркетах і порівняла їх із українськими витратами. За її словами, частина базових товарів у Німеччині може коштувати дешевше або майже стільки ж, як в Україні, зокрема сезонні овочі, деякі фрукти та окремі молочні продукти. Водночас інші категорії, як-от м’ясо, яйця та частина імпортних товарів, залишаються значно дорожчими. Авторка зазначає, що ключова різниця полягає не лише в цінах, а й у рівні доходів та купівельній спроможності.

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