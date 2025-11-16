Квитанції за "комуналку" радять зберігати не 3 роки, а довше – деталі

Платежі

В Україні за останній рік тарифи на комунальні послуги зазнали змін, хоча загальнонаціональна динаміка зростання споживчих цін дещо уповільнилася.

Про це пише OBOZ.

За офіційними відомостями Державної служби статистики, річний рівень інфляції у жовтні склав 10,9%, що є зниженням порівняно з 11,9%, зафіксованими у вересні. Водночас, у проміжку з жовтня 2024 року по жовтень 2025 року, вартість житлово-комунальних послуг піднялася в середньому лише на 2,4%.

Не всі комунальні складники дорожчали однаково. Найпомітніше зросла плата за послуги з управління багатоквартирними будинками — на 12,1%. Також зафіксовано зростання цін на наступні види послуг:

вивезення побутових відходів — на 6,7%;

обслуговування та поточний ремонт житла — на 3,1%;

централізоване водопостачання — на 0,7%;

водовідведення (каналізація) — на 0,6%.

Цінові показники на електроенергію, природний газ, гарячу воду та опалення протягом зазначеного річного періоду залишилися незмінними.

Якщо проаналізувати зміну тарифів у межах поточного 2025 року (з січня по жовтень), то найбільший стрибок цін відбувся саме на електроенергію — одразу на 24,1%. Крім того, зросла вартість:

управління багатоквартирними будинками — на 14%;

вивезення сміття — на 9%;

утримання та ремонт житла — на 3,5%;

водопостачання — на 0,7%;

каналізації — на 0,6%.

Рекомендовано зберігати всі платіжні документи про оплату комунальних послуг протягом п’яти років. Це є важливою запорукою для успішного вирішення потенційних спірних питань із компаніями-постачальниками. Хоча законодавчо встановлений термін позовної давності становить лише три роки, на практиці постачальники іноді затягують судові чи досудові розгляди, тому для повного захисту надійніше зберігати документацію довше.

