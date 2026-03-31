Китай скуповує світ: куди Пекін інвестував найбільше грошей за останні 20 років

За 20 років Китай інвестував в економіку інших країн понад 1,5 трильйона доларів

Зі зростанням економіки Китай перетворився з країни, що приймає іноземний капітал, на одного з найбільших глобальних інвесторів. Від 2005 до 2025 року китайські компанії вклали у закордонні ринки приголомшливі 1,558 трильйона доларів, більшість з яких осіла в економіках розвинених держав.

Про це пише Visual Capitalist.

Сполучені Штати — беззаперечний лідер

Попри складні геополітичні відносини та торговельні війни, жодна країна світу не отримала більше китайських інвестицій, ніж Сполучені Штати. За останні двадцять років туди було спрямовано понад 204 мільярди доларів. Однією з найгучніших угод на цьому ринку стало придбання у 2013 році найбільшого у світі виробника свинини Smithfield Foods за 7,1 мільярда доларів.

Останніми роками Комітет з іноземних інвестицій США став набагато прискіпливіше ставитися до китайських грошей. Проте лише у 2025 році обсяг нових вкладень склав майже 3,8 мільярда доларів. Це яскраво свідчить про те, що навіть за умов жорсткої конкуренції повний економічний розрив між двома наддержавами залишається неможливим.

Хто ще увійшов до десятки улюбленців Пекіна

Більшість країн із топ-10 напрямків для китайського капіталу — це великі розвинені західні економіки. Зокрема, Австралія отримала 108,1 мільярда доларів, Велика Британія — 106,6 мільярда, а Швейцарія, Канада, Німеччина та Франція разом залучили ще сотні мільярдів. Проте є й винятки у вигляді країн-партнерів за БРІКС+: наприклад, Бразилія отримала майже 79 мільярдів доларів і навіть стала головним світовим напрямком для китайських інвестицій у 2025 році.

На відміну від західних країн, закордонна інвестиційна діяльність Китаю значною мірою контролюється державними підприємствами. Вони активно вкладають гроші у ключові сектори, такі як енергетика, інфраструктура та логістика.

«Державні енергетичні конгломерати інвестували десятки мільярдів доларів за кордон в останні десятиліття, прагнучи як забезпечити ресурси для зростаючого попиту Китаю, так і вирішити інфраструктурні проблеми на ринках, що розвиваються», — зазначає видання.

Прикметно, що Індія, яка є четвертою за величиною економікою світу та ще одним гігантом БРІКС+, за цей період отримала лише 17,3 мільярда доларів китайських інвестицій. Ймовірно, це є прямим наслідком дипломатичної та економічної напруженості між двома країнами.

Нагадаємо, провідні нафтові корпорації Китаю розглядають можливість відновлення масштабних закупівель російської нафти. Це стало можливим після рішення США тимчасово послабити санкції щодо заблокованої в морі сировини. Такий крок дозволить Росії надалі фінансувати війну проти України.