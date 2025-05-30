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ТСН у соціальних мережах

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«КИЇВГУМА» значно наростила інвестиції в енергонезалежність та перехід до «зеленої» економіки Актуально

До свого 95-річного ювілею компанія «КИЇВГУМА» істотно збільшила капіталовкладення у виробництво, модернізацію обладнання та перехід до енергонезалежності й екологічних технологій. 

Як розповів генеральний директор Андрій Острогруд в інтерв’ю NV.Бізнес, якщо минулого року підприємство вклало у розвиток понад 1 млн доларів, то за перше півріччя цього року ця сумма склала вже майже 2 млн доларів.

«Я впевнений, що український бізнес також може бути прикладом навіть для розвинених країн світу», — сказав Острогруд, зазначивши, що українські підприємства можуть демонструвати прогрес у переході до «зелених» технологій навіть під час повномасштабної війни. 

За словами Острогруда, «КИЇВГУМА» впевнено дивиться у бік європейських ринків та налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами у сфері «зеленої» економіки — задля «ще агресивнішої експансії». 

Щоб досягти енергетичної незалежності та підвищити ефективність, підприємство запустило газогенераторну установку та продовжує встановлювати нове сучасне обладнання, яке дасть змогу працювати стабільно в умовах енергетичних викликів. 

Водночас компанія активно збільшує відрахування до держбюджету: за 2023 рік сплачено 16,7 млн грн податку на прибуток, за 2024-й — уже 83,7 млн грн, а лише за перший квартал 2025 року — понад 20 млн грн.

Нагадаємо, у продуктовому портфелі «КИЇВГУМИ» — понад 4 тисячі найменувань, включно з унікальною продукцією для стратегічних підприємств України. Продукція експортується у понад 30 країн Європи та Середньої Азії. У квітні компанія успішно пройшла сертифікацію ISO 9001 від авторитетного європейського органу Bureau Veritas Certification, що підтверджує високий рівень її виробничих процесів та якості.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
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