Київстар аналізує результати пілотного тестування 5G: майже пів мільйона абонентів вже скористалися технологією

Наразі Київстар тестує технологію 5G у реальних умовах міського середовища: оцінює навантаження, поведінку користувачів та ефективність мережі. Пілотні зони вже розгорнуті у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Також компанія готується до запуску 5G-пілотів у Києві та Одесі. Результати цих тестувань допоможуть сформувати підходи до подальшого розвитку 5G в Україні після завершення війни.

Із моменту запуску перших пілотних проектів у січні 2026 року майже 500 тисяч абонентів скористалися 5G в мережі Київстар, а середня кількість щоденних користувачів технологією сукупно сягає 50 тисяч. У межах пілотних зон у Львові та Харкові частка 5G становить 40% від загального трафіку передачі даних. Загалом мережа Київстар вже обробила понад 358 ТБ даних у мережі п’ятого покоління. Найбільшу активність демонструють власники смартфонів Apple iPhone та Samsung Galaxy.

Під час закритих тестувань, проведених в умовах мінімального навантаження на мережу, максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Наразі після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600–800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с. Така швидкість мобільного інтернету, до прикладу, дозволяє завантажити фільм у HD-якості за кілька секунд та комфортно переглядати відео у 4K без затримок.

Водночас 4G ще тривалий час залишатиметься основною технологією мобільного зв’язку в Україні. Київстар продовжує розбудовувати та модернізувати 4G-мережу, підвищуючи її ємність і швидкість передачі даних, та зберігає лідерство за кількістю 4G-базових станцій в Україні*. Швидкісний LTE у мережі Київстар уже доступний для понад 96% населення, а пікова швидкість передачі даних в мережі досягає 1 Гбіт/с.

Розгортання ж 5G є наступним етапом розвитку цифрової інфраструктури, який відкриє нові можливості насамперед для інноваційних рішень для бізнесу і держави.

*Підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за формою 1-Т до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) від 31.12.2025. Без урахування тимчасово окупованих територій.