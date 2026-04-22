- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
Київстар аналізує результати пілотного тестування 5G: майже пів мільйона абонентів вже скористалися технологією Актуально
Національний оператор електронних комунікацій Київстар опрацьовує результати пілотних тестувань мобільного зв’язку п’ятого покоління. Статистика демонструє, що навіть за умов покриття лише тестових майданчиків, абоненти користуються новим стандартом, а обсяг споживання трафіку зростає
Наразі Київстар тестує технологію 5G у реальних умовах міського середовища: оцінює навантаження, поведінку користувачів та ефективність мережі. Пілотні зони вже розгорнуті у трьох містах — Львові, Харкові та Бородянці. Також компанія готується до запуску 5G-пілотів у Києві та Одесі. Результати цих тестувань допоможуть сформувати підходи до подальшого розвитку 5G в Україні після завершення війни.
Із моменту запуску перших пілотних проектів у січні 2026 року майже 500 тисяч абонентів скористалися 5G в мережі Київстар, а середня кількість щоденних користувачів технологією сукупно сягає 50 тисяч. У межах пілотних зон у Львові та Харкові частка 5G становить 40% від загального трафіку передачі даних. Загалом мережа Київстар вже обробила понад 358 ТБ даних у мережі п’ятого покоління. Найбільшу активність демонструють власники смартфонів Apple iPhone та Samsung Galaxy.
Під час закритих тестувань, проведених в умовах мінімального навантаження на мережу, максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі Київстар перевищила 2,4 Гбіт/с. Наразі після відкриття доступу для усіх користувачів та зі зростанням кількості підключень середня швидкість у тестовій 5G-мережі становить 600–800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с. Така швидкість мобільного інтернету, до прикладу, дозволяє завантажити фільм у HD-якості за кілька секунд та комфортно переглядати відео у 4K без затримок.
Водночас 4G ще тривалий час залишатиметься основною технологією мобільного зв’язку в Україні. Київстар продовжує розбудовувати та модернізувати 4G-мережу, підвищуючи її ємність і швидкість передачі даних, та зберігає лідерство за кількістю 4G-базових станцій в Україні*. Швидкісний LTE у мережі Київстар уже доступний для понад 96% населення, а пікова швидкість передачі даних в мережі досягає 1 Гбіт/с.
Розгортання ж 5G є наступним етапом розвитку цифрової інфраструктури, який відкриє нові можливості насамперед для інноваційних рішень для бізнесу і держави.
*Підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за формою 1-Т до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) від 31.12.2025. Без урахування тимчасово окупованих територій.