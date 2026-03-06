ТСН у соціальних мережах

Київстар додатково придбав понад 6 тисяч мобільних генераторів для посилення стійкості мережі Актуально

Національний оператор електронних комунікацій Київстар докладає максимальних зусиль, щоб кожен абонент залишався на зв’язку. Забезпечення стійкості мережі під час знеструмлень є одним із ключових пріоритетів компанії. З 2022 року компанія інвестувала понад 4,5 млрд грн у закупівлю, встановлення та обслуговування обладнання для резервного живлення об’єктів мережі.

Київстар додатково придбав понад 6 тисяч мобільних генераторів для посилення стійкості мережі

Уся галузь електронних комунікацій спільно з Урядом, Міністерством цифрової трансформації України та обласними військовими адміністраціями працює над розширенням можливостей для сталої роботи мереж під час знеструмлень. 

Київстар додатково придбав понад 6 тисяч мобільних генераторів, більшість з яких призначена для передачі громадам. Це дасть органам місцевого самоврядування додаткові можливості для підтримки стабільного зв’язку. Частину нових мобільних генераторів Київстар уже передав громадам у координації з обласними військовими адміністраціями та Міністерством цифрової трансформації.

У відповідь на енергетичні виклики Київстар також суттєво посилив склад власних аварійно-відновлювальних бригад: до генерування (підключення обладнання базових станцій до мобільних генераторів) залучені не лише інженери, а й співробітники інших підрозділів компанії, підрядні організації та фахівці суміжних бізнесів. У разі масштабного блекауту в окремій області чи регіоні, місцеві аварійно-відновлювальні бригади додатково підсилюються командами з інших регіонів для оперативного реагування.

Київстар й надалі продовжить інвестувати у посилення автономності мереж. Завдяки фаховій роботі технічних спеціалістів компанії вже вдалося більш ніж у чотири рази збільшити тривалість автономної роботи мережі мобільного зв’язку з початку повномасштабного вторгнення.

