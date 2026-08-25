«Київстар» переведе частину абонентів на інші тарифи: що зміниться від 1 вересня

Тарифи оператора

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«Київстар» готує зміни для частини контрактних абонентів. Від 1 вересня 2026 року оператор припинить обслуговування двох тарифних пропозицій, а їхніх користувачів автоматично переведе на інші тарифи.

Зміни стосуватимуться абонентів Smart Business і Smart Business+. При цьому самостійно подавати заявку на перехід не потрібно — новий тариф буде підключений автоматично.

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Кого торкнуться зміни

Абонентів Smart Business від 1 вересня переведуть на ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт. Щомісячна плата становитиме 600 гривень.

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Користувачів Smart Business+ переведуть на ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт. Його вартість становитиме 1100 гривень на місяць замість 1200 гривень, які користувачі сплачували за попередній тариф.

Таким чином, у першому випадку розмір щомісячної плати залишиться на попередньому рівні, а в другому зменшиться на 100 гривень.

Водночас зміниться не лише назва тарифу, а й набір послуг. Тому абонентам варто заздалегідь порівняти старі та нові умови, особливо якщо вони регулярно використовують певні послуги або мають специфічні потреби у зв’язку.

Перехід відбудеться автоматично

Окремої згоди на зміну тарифу від абонентів не вимагатимуть. Після припинення дії старих пропозицій оператор автоматично підключить визначені для них нові тарифи.

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Саме тому користувачам Smart Business і Smart Business+ варто перевірити повідомлення від оператора та умови нового тарифу до 1 вересня.

Якщо запропонований варіант не підходить, клієнт може вибрати інший тариф із доступних для його номера. Також абонент має право припинити користування послугами та розірвати договір у встановленому законодавством порядку.

Це не перші тарифні зміни у 2026 році

Упродовж року оператор уже переглядав частину своєї тарифної лінійки. Зокрема, у серпні були припинені деякі старі тарифи передплати, а їхніх користувачів перевели на інші пропозиції.

Така практика означає, що абонентам варто періодично перевіряти умови свого тарифу, навіть якщо вони самостійно не планують його змінювати. При закритті старої пропозиції оператор може перевести номер на інший доступний пакет.

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Що варто перевірити абонентам

Користувачам Smart Business і Smart Business+ перед 1 вересня насамперед варто порівняти вартість і фактичне наповнення старого та нового тарифів.

Особливу увагу слід звернути на обсяг мобільного інтернету, кількість хвилин на інші мережі, додаткові послуги та правила їх використання. Навіть якщо щомісячна плата не збільшується, умови нового пакета можуть відрізнятися від звичних. Якщо новий тариф не відповідає потребам, доцільно перевірити альтернативні пропозиції та їхню реальну вартість.

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