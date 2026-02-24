Київстар під час повномасштабної війни: чотири роки інвестицій у зв'язок і стійкість України

Реклама

З початку повномасштабної війни Київстар системно інвестує у стійкість, оновлення та розвиток технічної бази. Телеком-бізнес залишається фундаментом і стратегічним пріоритетом компанії. За цей період спрямовано 34,3 мільярда гривень у відновлення, модернізацію інфраструктури та розвиток цифрових потужностей. Зокрема компанія встановила 11,9 тисяч нових базових станцій та оновила ще 30,3 тисячі об’єктів. Це забезпечило стабільність роботи сервісів та дозволило розширити 4G покриття: сьогодні 96,2% населення на підконтрольній Україні території можуть користуватися зв’язком четвертого покоління від Київстар.

Одним із ключових напрямів Київстар в умовах викликів війни стала енергонезалежність. У межах загальних інвестицій 4,6 мільярда гривень спрямовано на відповідні проєкти. Станом на кінець січня 2026 року на базових станціях встановлено 251 тисячу нових літієвих акумуляторів (АКБ), які забезпечують до 10 годин автономної роботи мережі. Додатково 4,75 тисячі генераторів підтримують роботу базових станцій. Ці інвестиції дозволили забезпечити роботу об'єктів інфраструктури навіть в умовах значного дефіциту потужності в енергосистемі.

Війна стала серйозним випробовуванням для інфраструктури та сформувала нові запити на критично важливі технології. У 2025 році Київстар першим у Європі та шостим у світі впровадив технологію Direct-to-Cell від Starlink для забезпечення зв’язку навіть у зонах без наземного покриття. Важливим етапом розвитку став запуск пілотних зон 5G у Львові, Харкові та Бородянці — це перші кроки в адаптації мережі до стрімкого зростання обсягів даних і підґрунтя для повноцінного розгортання технології у післявоєнний період. Крім того, у стратегічному партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України розпочато розробку національної мовної моделі (LLM) для побудови AI-суверенітету в Україні, розширення доступу жителів країни до якісного й неупередженого ШІ, який орієнтується в українському контексті краще за іноземні моделі.

«Чотири роки повномасштабної війни — це справжнє випробування для кожного бізнесу. Ми витримали його завдяки людям: нашій команді, яка працює попри безпрецедентні виклики, та мільйонам абонентів, які довіряють нам зв'язок. Ми обрали шлях безперервного розвитку та інвестицій у майбутнє, бо віримо, що міцна економіка та надійна інфраструктура — це те, що робить Україну сильною і захищеною», - зазначив Олександр Комаров, президент Київстар.

Загалом за чотири роки інвестиції у технологічний розвиток та цифрову інфраструктуру склали понад 15 мільярдів гривень.

Київстар послідовно підтримує суспільство: з моменту повномасштабного вторгнення компанія спрямувала майже 4,4 мільярда гривень на допомогу Силам оборони, абонентам та реалізацію соціальних проєктів.

Стратегія корпоративної соціальної відповідальності компанії зосереджена на великих системних проєктах соціального впливу. Разом з Фондом «Повернись живим» реалізовано сім ініціатив допомоги війську «Нам тут жити», завдяки яким вдалося зібрати понад 570 мільйонів гривень. Ще однією ініціативою спільної допомоги бізнесу, благодійних організацій та абонентів є проєкт «Дитяча надія», спрямований на підтримку дитячих лікарень. Спільно з платформою dobro.ua за час існування ініціативи зібрано понад 68 млн грн та передано лікарням понад 386 одиниць медичного обладнання.

Київстар залишається одним із найбільших відповідальних роботодавців України, забезпечуючи стабільність для понад 3,5 тисячі фахівців. Упродовж чотирьох років компанія системно фінансує програми підтримки персоналу, що включають медичне страхування, психологічну допомогу, підтримку мобілізованих колег тощо. За цей період на ці цілі було спрямовано 832 мільйони гривень.

Підтримка захисників є окремим пріоритетом Київстар. Наразі 206 співробітників компанії служать у лавах Сил оборони України. Загальний обсяг фінансової допомоги мобілізованим колегам уже склав 326 мільйонів грн. Для тих, хто повертається до цивільного життя, діє комплексна програма реінтеграції «4.5.0. Нарешті вдома». Вже 36 ветеранів працюють у Київстар — ті, хто повернувся до компанії після служби, а також нові співробітники, працевлаштовані під час війни. Програма передбачає адаптацію робочих місць, психологічний супровід та інклюзивний підхід до найму, підтверджуючи готовність компанії бути надійною опорою для ветеранів та людей з інвалідністю.

У 2023 році, на тлі триваючої війни, Київстар та VEON розпочали п’ятирічну програму інвестицій обсягом 1 мільярд доларів США. Цей план розрахований до 2027 року і є частиною глобального внеску компанії у відбудову України.