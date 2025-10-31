Київстар розширює тестування технології супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell по всій території України

© depositphotos.com

Це друга хвиля цього процесу, яка охопить усі території України, за винятком прикордонних зон, територій ведення бойових дій і тимчасово окупованих територій. Технологія має на меті забезпечити критично необхідний зв’язок у місцях, де відсутнє наземне покриття.

Відповідний дозвіл на тестування Київстар отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Тестування відбуватиметься на частотах, якими користується компаніязгідно з ліцензією, виданою національним регулятором.

Особливо корисною технологія буде під час затяжних блекаутів, на прифронтових і деокупованих територіях, для операторів гуманітарного розмінування, служб ДСНС, у гірських районах та інших важкодоступних зонах без мобільного покриття. Окрім цього, Київстар планує провести тестування технології із залученням абонентів і бізнес-клієнтів, що відкриє додаткові можливості для забезпечення безперервного зв’язку та стійкої роботи бізнесу в складних умовах.

«Тестування Starlink Direct to Cell — це важливий крок до створення додаткової системи зв’язку, яка доповнює нашу наземну мобільну інфраструктуру. Технологія дозволить бізнесу обслуговувати клієнтів там, де зв’язок недоступний, а користувачам — залишатися на зв’язку навіть у найскладніші моменти. Ми вдячні регулятору за співпрацю та дозвіл на тестування. Це революційний крок у розвитку зв’язку, який наближає майбутнє. Ми інвестуємо кошти в безпеку та технології, щоб підтримувати зв’язок для українців», — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар.

Інженери Київстар протестують технологію в реальних умовах, щоб оцінити її ефективність щодо різних сценаріїв — від надзвичайних ситуацій до щоденного використання. Під час випробувань Київстар забезпечить дотримання всіх безпекових норм і якість основного мобільного зв’язку протягом усього періоду тестування супутникової технології.

«НКЕК підтримує впровадження нових технологій, особливо тих, що здатні суттєво підвищити доступність та якість зв’язку для людей. В умовах війни можливість залишатися на зв’язку, де б ти не був, набуває особливого значення. Водночас, як Регулятор, ми уважно стежимо, щоб тестування нових технологій не погіршувало роботу існуючих мереж, не створювало радіозавад і відповідало всім технічним та регуляторним вимогам», - прокоментувала Голова НКЕК, Лілія Мальон.

Технологія Starlink Direct to Cell дозволяє звичайним смартфонам із підтримкою 4G напряму підключатися до супутників, без використання наземних базових станцій. На першому етапі впровадження буде доступна функція надсилання SMS — просто неба, без додаткової оплати для абонентів. Надалі планується запуск голосових дзвінків і мобільного інтернету, що значно розширить функціонал сервісу. Планується, що наприкінці 2025 року доступ до технології відкриється вже усім абонентами, і українці в різних куточках країни зможуть тестувати супутниковий зв'язок Starlink Direct to Cell, який стане можливим завдяки Київстар.