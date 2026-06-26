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Київстар та НКЦПФР підписали меморандум про розвиток ринку капіталу України Актуально
Сьогодні, під час Ukrainian Recovery Conference, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Київстар підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток ринку капіталу України, розширення інвестиційних можливостей громадян, підвищення фінансової інклюзії населення та інтеграцію українського ринку капіталу до міжнародної фінансової інфраструктури.
У межах меморандуму сторони також підтвердили зацікавленість у реалізації пілотного проєкту зі створення механізму доступу українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), які перебувають у лістингу на Nasdaq.
«Ми переконані, що українські інвестори повинні мати більше можливостей для участі в розвитку успішних українських компаній через ринкові механізми, які відповідають найкращим міжнародним практикам. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на розвиток ринку капіталу України та його інтеграцію до міжнародної фінансової інфраструктури. Ми розглядаємо підписання цього меморандуму як важливий крок до створення передумов для реалізації таких проєктів у майбутньому«, — зазначив Олександр Комаров, президент групи Київстар.
Сторони планують спільно опрацьовувати необхідні нормативні, регуляторні та організаційні передумови для реалізації цієї ініціативи відповідно до вимог законодавства України.
Меморандум закладає основу для подальшої співпраці між державою та бізнесом у розвитку ринку капіталу України, розширенні інвестиційних можливостей громадян та інтеграції української фінансової інфраструктури до глобальної економіки.