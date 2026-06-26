Київстар та НКЦПФР підписали меморандум про розвиток ринку капіталу України

(зліва направо) Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Олексій Семенюк, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв, президент Київстар Олександр Комаров.

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У межах меморандуму сторони також підтвердили зацікавленість у реалізації пілотного проєкту зі створення механізму доступу українських інвесторів до акцій Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), які перебувають у лістингу на Nasdaq.

«Ми переконані, що українські інвестори повинні мати більше можливостей для участі в розвитку успішних українських компаній через ринкові механізми, які відповідають найкращим міжнародним практикам. Саме тому ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на розвиток ринку капіталу України та його інтеграцію до міжнародної фінансової інфраструктури. Ми розглядаємо підписання цього меморандуму як важливий крок до створення передумов для реалізації таких проєктів у майбутньому«, — зазначив Олександр Комаров, президент групи Київстар.

Сторони планують спільно опрацьовувати необхідні нормативні, регуляторні та організаційні передумови для реалізації цієї ініціативи відповідно до вимог законодавства України.

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Меморандум закладає основу для подальшої співпраці між державою та бізнесом у розвитку ринку капіталу України, розширенні інвестиційних можливостей громадян та інтеграції української фінансової інфраструктури до глобальної економіки.

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