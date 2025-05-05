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ТСН у соціальних мережах

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Київстар за 1 квартал 2025 року сплатив понад 3,37 млрд грн податків Актуально

У 2025 році національний оператор електронних комунікацій Київстар, сплатив 3,37 млрд грн податків до державного бюджету. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період у минулому році. 

Київстар за 1 квартал 2025 року сплатив понад 3,37 млрд грн податків

© Getty Images

«Ми розуміємо, що податки – це не просто цифри на папері, це реальний внесок у стабільне функціонування держави: від забезпечення сил оборони до фінансування соціальних програм і відновлення економіки України. Пишаюся тим, що Київстар не лише забезпечує стабільним якісним зв’язком, інтернетом та широким спектром інших послуг наших абонентів, але й з року в рік збільшує свій внесок у фінансову розбудову України», — коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

Компанія продовжує реалізацію масштабної інвестиційної програми обсягом 1 мільярд доларів США на період 2023-2027 років. Кошти спрямовуються на посилення енергетичної стійкості, розвиток технологій зв'язку, відбудову інфраструктури, розвиток цифрових послуг для споживачів тощо.

У 2024 році компанія сплатила до державного бюджету 12,3 млрд грн податків. З цим результатом Київстар очолив галузеву категорію «Телекомунікації, IT та логістика» у «Рейтингу найсумлінніших» від NV. Загальна сума сплачених компанією податків від початку повномасштабного вторгнення рф сягнула 36,1 млрд грн. 

Дата публікації
Кількість переглядів
10
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