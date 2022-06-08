Лавров назвав проблему вивезення зерна "маленькою" і переклав відповідальність на Україну

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що Україна повинна вирішити проблему відновлення відвантажень зерна.

За його словами, зробити це Україна повинна шляхом розмінування портів або позначити безпечні коридори для суден.

Про це російський міністр заявив в Анкарі під час зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, пише Тheguardian.

"Ми щодня заявляємо, що готові гарантувати безпеку суден, які виходять з українських портів і прямують до Босфорської затоки. Ми готові зробити це у співпраці з нашими турецькими колегами", - сказав Лавров.

Своєю чергою, Чавушоглу сказав, що план ООН відкрити коридор для відновлення українського експорту зерна був розумним і вимагає додаткових переговорів з усіма сторонами, щоб забезпечити безпеку суден.

Тим часом Лавров намагався мінімізувати масштаби проблеми із вивезенням зерна з України. Назвавши це "маленькою проблемкою". Мовляв, співпрацювати готов.

"З нашого боку, будь-яких перешкод для того, щоб цю проблемку - вона маленька насправді - вирішити, ніколи не було. Якщо дозріла київська влада, ми будемо лише раді співпрацювати", - висловився голова МЗС РФ.

Як повідомлялося, New York Times пише, що Росія намагається продати вкрадене в Україні зерно країнам Африки. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу. Країни Африки можуть відмовитись від покупки краденого українського зерна, якщо Захід запропонує їм альтернативу.

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