Легальні оператори грального бізнесу підтримують прагнення держави збільшити доходи бюджету - UGC

Легальні оператори грального бізнесу повністю підтримують дії держави, спрямовані на збільшення доходів державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову UGC Антона Кучухідзе в Facebook.

"Наше бачення дуже просте: ми хочемо максимально підтримати нашу країну в прагненні наповнювати державний бюджет, і ми це довели до початку другої хвилі рашистського вторгнення 24 лютого 2022 року: всі ліцензійні зобов’язання легальними компаніями за 2021 рік були виконані", - йдеться у зверненні компаній.

За словами експерта, військова агресія Росії кардинально змінила економічні можливості та умови розвитку грального бізнесу: легальні гральні заклади знаходяться в прифронтових містах, а деякі взагалі під окупацією, немає необхідного для розвитку наземного гемблінгу туристичного потоку людей, вимушене внутрішнє переміщення населення теж змінило демографічну ситуацію, були великі проблеми із забезпеченням електроенергією відповідних легальних закладів. Також збільшиться кількість нелегального наземного грального бізнесу.

"Не дивлячись на вищезазначене, ми все одно готові наповнювати бюджет держави, особливо під час війни. Але просимо врахувати реалії, що в Україні найбільші ліцензійні платежі в Європі, й одночасно проти нашої держави терористична Росія веде найбільшу континентальну війну в Європі після Другої світової війни", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, у 2021-2023 роках державний бюджет, за даними парламентської ТСК, отримав від легального грального бізнесу 4,14 млрд грн.