LEV Development отримала престижну нагороду «Вибір Країни»

Премія «Вибір Країни» — одна з найавторитетніших бізнес-нагород в Україні, яку отримують компанії, що демонструють стабільність, довіру клієнтів і високу репутацію на ринку.

Перемога LEV Development — це визнання не лише архітектурних досягнень, а й філософії компанії: створювати життєвий простір нового покоління, де важливі не тільки квадратні метри, а й відчуття дому, комфорту та спільності.

Central Hills: новий рівень комфорту та бачення простору

Комплекс Central Hills — це сучасна філософія життя, де поєднано архітектурну елегантність, енергоефективність і комфорт бізнес-класу.

Проєкт створений з урахуванням урбаністичних тенденцій: камерна забудова, панорамні вікна, зелені тераси, світлі квартири та система «двір без авто», що формує безпечний і затишний простір для мешканців.

Компанія LEV Development традиційно впроваджує архітектурні рішення, що поєднують європейський стиль та українську ідентичність. Її проєкти формують нові стандарти міського життя у Львові, Буковелі та Києві.