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«Лідер інвестицій у відновлення». Гендиректора ДТЕК назвали одним з найкращих СЕО України
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко переміг в номінації «Лідер інвестицій у відновлення» в рейтингу «ТОП-50 CEO», свідчать дані рейтингу.
В ньому зазначається, що ДТЕК з перших днів повномасштабної війни спрямовує всі свої ресурси на відновлення енергетики України, яка постійно зазнає ворожих атак з боку країни-агресора.
«У 2024 році компанія інвестувала 11 млрд грн у роботу шахт і відновлення ТЕС. Загалом за час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в економіку України 1,2 млрд євро», - наголосили в рейтингу.
Топ складається зі спеціальних номінацій і переможцем в номінації «Лідер інвестицій у відновлення» став голова компанії Тімченко.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.