Лідери ХАМАСу купаються в розкоші: що відомо про мільярдні статки ватажків угруповання – фото

Лідери терористичного угруповання ХАМАС ведуть розкішне життя і не відмовляють собі у лімузинах, віллах та приватних літаках. Від 1990 років і до сьогодні ватажки бойовиків контролюють практично всі фінансові потоки Сектора Гази, а їхні сім'ї купаються в грошах і відпочивають на елітних курортах далеко за межами Гази.

Про це пише Bild.

"Багато хто сприймає Сектор Гази як символ страждань та бідності палестинців. На крихітній прибережній смузі живе понад 2 млн осіб, у 39% з яких немає роботи. Однак серед них кілька сотень доларових мільйонерів. Це лідери ХАМАС, які живуть на розкішних віллах, вихваляються в соцмережах лімузинами і зупиняються в найдорожчих готелях", - пише видання.

Розкішне життя лідерів ХАМАСу / Фото: Bild

Розкішне життя лідерів ХАМАСу / Фото: Bild

Вілла одного з лідерів ХАМАСу / Фото: Bild

Так лідер ХАМАСу та глава уряду Гази 61-річний Ісмаїл Ханія від 2019 року живе за кордоном. Ханія керує бойовиками із розкішних готелів Катару та Туреччини. Він пересувається між Тегераном, Стамбулом, Москвою та Каїром на приватному літаку.

Його син Мааз – великий власник нерухомості у Газі, де його називають "батько будинків". У Туреччині його часто бачать із жінками та алкоголем, що суперечить законам ісламу. Приблизний статок родини Ханія – $2,5 млрд.

Халед Машаль, 67 років – ексглава політбюро ХАМАС, який 2012 року втік із Дамаска до Катару з $1,5 млрд. Тепер він контролює операції з нерухомістю та фінансами угрупування з Дохи.

Муса Абу Марзук, 72 роки – другий за значимістю лідер ХАМАСу, який відповідає за міжнародні зв'язки. Він прожив 14 років у США, де народилося шість його дітей. Його статки оцінюються в $2 млрд.

Юніс Кафіше, 67 років – відповідає за фінанси ХАМАСу, мешкає у Стамбулі. Президент Туреччини видав йому турецький паспорт на ім'я Хашмет Аслан. Від імені ХАМАСу у Туреччині працює будівельна фірма, яка заробила 2022 року близько 2 млн євро.

"ХАМАС накопичив величезні багатства та ресурси на таємних угодах з нерухомістю, тоді як Сектор Гази ще більше дестабілізується, скочуючись в жахливу бідність та економічні руїни", - каже помічниця міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

Нагадаємо, влада Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ оточив Газу з кількох напрямків.

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