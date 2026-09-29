Lifecell підвищує ціни на популярну послугу: вартість підскочить вже вночі

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Мобільний оператор lifecell попередив абонентів про зміну тарифної політики на одну з найпопулярніших послуг. Вже у ніч проти 30 вересня зросте вартість користування «МелоРінгом».

Про це йдеться на офіційному сайті Lifecell.

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Мобільні абоненти щодня здійснюють мільйони дзвінків, під час яких зазвичай чують стандартні гудки. Однак замість них можна встановити музику або інші звукові ефекти. У lifecell така послуга має назву «МелоРінг», і вже від 30 вересня зміниться її вартість.

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Нові ціни почнуть діяти від 00:00 30 вересня. Вартість користування «МелоРінгом» становитиме:

60 гривень за 28 днів;

25 гривень за 7 днів.

Зазначені суми вже включають податки та збори.

У lifecell уточнили, що зміни стосуються лише ціни послуги. Інші умови її надання залишаться без змін.

Для підключення «МелоРінгу» необхідно надіслати SMS на номер 5050, вказавши код бажаної мелодії. Перелік кодів доступний на сторінці послуги на офіційному сайті оператора.

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Водночас вартість основних тарифних планів lifecell не зміняться.

До слова, від 1 вересня «Київстар» автоматично перевів частину контрактних абонентів на нові тарифи через закриття старих пропозицій. Користувачів Smart Business (600 грн/міс.) перевели на «ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт» із збереженням ціни, а абонентів Smart Business+ — на «ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт», при цьому вартість знизилася від 1200 до 1100 грн на місяць.

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