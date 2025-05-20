Ліки в Україні можуть миттєво подорожчати на 15%: маркетплейси можуть знищити

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Про це розповів Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів. В Україні частину ліків (в деяких мережах близько 18%) продають через маркетплейси: тобто сайти, на яких розміщено пропозиції від більшості мереж аптек.

Частка маркетплейсів на ринку зростає. Вони не просто дали можливість бронювати ліки, головне – це дозволяє порівнювати ціни і обирати там, де дешевше. Нещодавно на сайті Держлікслужби опублікували проєкт постанови Кабміну, яка змінює умови для аптек. Нові правила передбачають, що "розміщення пропозицій щодо продажу лікарських засобів за попереднім замовленням споживача може здійснюватися виключно на веб-сайті ліцензіата, який має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

"Від заборони прайсагрегаторів і маркетплейсів виграють мережі, які будуть продавати ліки по таким цінам, яким захочуть. Є, наприклад, ЛІКИ.ЮА, які як на мене найбільше дотримуються лояльної цінової політики. Можна відкрити їх сайт, обрати лікарський засіб, побачити, в яких аптеках він продається і по якій ціні. Обрати там, де вигідніше, і забронювати ці ліки, прийти і забрати в аптеку. Якщо не буде маркетплейсів і прайсагрегаторів, аптекам не буде потрібно конкурувати за нас, пацієнтів, на відкритих майданчиках. Для довідки – аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких - 15% (буває і 20%)", – розповідає Віктор Сердюк.

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Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулась і в Кабмін, і в Держлікслужбу з проханням відмовитись від прийняття проєкту постанови.

Юрій Чертков, засновник ЛІКИ.ЮА, впевнений, що закриття всіх маркетплейсів призведе до зростання цін на 15% одразу. "За моїми оцінками ціни відразу зростуть щонайменше на 15% того ж дня, коли заборонять маркет плейси, з поступовим збільшеннямі", – каже він.

Зараз постанова знаходиться на етапі обговорення. Якщо її все ж таки ухвалять, це може зашкодити інтересам всього ринку, в першу чергу постраждають прості українці, які зараз мають можливість порівнювати і купувати там, де вигідніше.