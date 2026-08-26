Лікування триває — виплати теж: для військових скасували важливе обмеження

Виплати військовим

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Президент України підписав закон, який скасовує обмеження на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям під час тривалого стаціонарного лікування або реабілітації.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

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Раніше виплати за останньою займаною посадою зберігалися не більше ніж протягом 12 місяців поспіль. Після цього військовослужбовець міг залишитися без виплат, навіть якщо лікування ще тривало.

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Новий закон прибирає це обмеження. Тепер грошове забезпечення мають виплачувати протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації, зокрема й військовим, які тривалий час лікуються за кордоном.

Що буде з ВЛК

Вимога проходити військово-лікарську комісію залишається. Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд необхідно проходити щонайменше раз на чотири місяці.

Також має бути розроблений механізм, який дозволить військовим своєчасно проходити ВЛК під час тривалого лікування.

Повернути військовослужбовця до військової частини без відповідного рішення ВЛК буде заборонено.

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Нагадаємо, в Україні оприлюднили оновлені зарплати українських військових. У Міністерстві оборони пишуть, що виплати мають бути не лише стабільними, а й відповідати умовам служби та ступеню ризику для кожного захисника. Там опублікували гайд по зарплатах військових та повідомили, у кого в ЗСУ найвищі зарплати.

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