Ліки за "зимову тисячу": які препарати і в яких аптеках можна купити

Аптека

Українці мають змогу до 24 грудня подати заявку на участь у програмі «Зимова підтримка» та отримати 1 000 грн. Серед іншого, ці гроші можна витратити на ліки.

Як і де можна купити ліки за «зимову тисячу», читайте у матеріалі ТСН.ua.

Кошти за цієї державною програмою надходять на віртуальну карту: або на «Національний кешбек» — якщо заявку робили у «Дії», або на спецрахунок «Укрпошти» — якщо допомогу оформлено у поштовому відділенні. Скористатися коштами і придбати необхідне можна до кінця червня 2026-го.

В яких аптеках можна витратити «зимову тисячу»

Перелік аптек, які беруть участь у програмі, опублікований на сайті «Зимової єПідтримки». Серед них — «АНЦ», «Подорожник», «Аптека 911», «Бажаємо здоров’я» тощо. У цих точках можна придбати медичні препарати, розрахувавшись віртуально карткою «Національний кешбек».

Купити необхідні ліки чи дієтичні добавки можливо і онлайн в деяких аптеках — як от в «Аптеці АНЦ». Забрати замовлення можна у лікоматі — це такий собі аналог поштомату.

Які препарати можна купити за «зимову тисячу»

«Зимову тисячу» можна витратити на різні медичні препарати. Повний перелік включає понад 14 тис. найменувань. Зокрема, на дієтичні добавки та медвироби — пластири, банти, вата, шпричици. Серед інших засобів — парацетамол для зниження температури, знеболювальні препарати, що продаються без рецепту, засоби від застуди, для лікування інфекцій, дерматологічні, ліки для здоров’я серця чи нервової системи тощо.

Втім, препарати мають бути вітчизняного виробництва та брати участь у програмі «Національний кешбек».

Для рецептурних лікарських засобів потрібно надати рецепт від сімейного лікаря, яки той дав під час особистої або дистанційної консультації. Рецепти виписуються не за торговою назвою, а за назвою діючої речовини. Знаючи цю інформацію, фармацевт зможе запропонувати лікарські засоби із затвердженого списку.

Важливо, якщо лікар призначив іноземний засіб, попросіть його замінити на український, який можна купити за «зимову тисячу».

Ліки за «зимову тисячу» на «Укрпошті»

Медичні препарати також доступні для замовлення у відділеннях «Укрпошти». Умова така ж, як і для аптек. Список доступних препаратів можна попросити у працівника поштового відділення.

Також є можливість замовити аптечні набори або окремі лікарські препарати через «Укрпошту» — з доставкою до стаціонарного чи пересувного відділення у будь-якому населеному пункті країни, зокрема на прифронтових територіях. Оформити замовлення можна післяплатою і оплатити у відділенні під час отримання ліків.

Окрім того для зручності сайті «Укрпошта.Аптека» створено окремий розділ «Зимова підтримка 2025», де можна придбати усі доступні і дозволені препарати.

Для зручності клієнтів «Укрпошта.Аптека» пропонує готові рекомендовані набори — як от «Від застуди», «Від температури», «Від нежитю», «Для спокійного сну», «При отруєнні», «Турбота про серце» та інші. Кожен набір є гнучким до зміни — можна додавати або виключати позиції. Окрім того, на сайті доступне бронювання за електронним рецептом.

